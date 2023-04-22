الحلم يتبخر.. أرسنال يتعادل مع ساوثهامبتون

للمرة الثالثة تواليا، تابع أرسنال المتصدر نزيف النقاط في السباق نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بانتزاعه تعادلا في غاية الصعوبة ضد ضيفه ساوثهامبتون 3-3 الجمعة.

وسجل الفريق اللندني هدفين متأخرين، في المباراة التي جرت بافتتاح المرحلة 31 من البطولة، ورفع أرسنال رصيده إلى 75 نقطة متقدما على منافسه المباشر مانشستر سيتي بـ5 نقاط، لكن الأخير خاض مباراتين أقل ويستضيفه الأربعاء المقبل في مباراة قمة.

ودخل أرسنال المباراة آملا في استغلال غياب مانشستر سيتي عن هذه الجولة لانشغاله بخوض مباراته ضد شيفيلد يونايتد في نصف نهائي كأس إنجلترا السبت، لا سيما أن ساوثهامبتون يحتل المركز الأخير ويهدده شبح الهبوط.

لكن ساوثهامبتون تقدم 3-1 حتى الدقيقة 88 قبل أن يرد أرسنال بهدفين منحاه نقطة واحدة.

وكان أرسنال أهدر 4 نقاط أيضا في آخر مباراتين له في الدوري، حيث تقدم على ليفربول 2-صفر في عقر دار الأخير قبل أن يكتفي بالتعادل 2-2، ثم تكرر السيناريو ذاته حيث تقدم بهدفين نظيفين مبكرين ضد جاره وستهام يونايتد قبل أن ينتزع الأخير نقطة التعادل.

المصدر / وكالات