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الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يدرسان إجلاء مواطنيهم من السودان

22 ابريل 2023 . الساعة 01:15 بتوقيت القدس
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صرح مصدر أوروبي كبير للصحفيين في بروكسل بأن دول الاتحاد الأوروبي تنسق حاليا جهودها من أجل إجلاء محتمل لمواطنين أوروبيين.

وقال المصدر: "ننسق حاليا مواقفنا في حالة احتمال إبعاد مواطنينا في حالة الطوارئ".

وأوضح أنه في الوقت الحالي لا يتم الإجلاء لعدم وجود ظروف مناسبة.

وسبق أن تردد أن سفير الاتحاد الأوروبي لن يغادر الخرطوم بعد.

واتهمت القوات المسلحة السودانية، في 18 نيسان/ أبريل، قوات الدعم السريع بانتهاج سلوك عنيف يتمثل في استهداف البعثة الأمريكية ومقار برنامج الغذاء العالمي في الفاشر، حسب قولها.

وأضاف بيان الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع اعتدت على منزل سفير الاتحاد الأوروبي، واحتجزت أجانب وضباطا سودانيين".

من جهتها تتأهب المملكة المتحدة لإجلاء موظفي سفارتها لدى الخرطوم وجميع مواطنيها من السودان، وفق إعلام بريطاني.

وذكرت مصادر اعلامية عالمية أن الحكومة وضعت عددا من الطائرات العسكرية في "حالة تأهب" استعدادا لإجلاء موظفي السفارة والمواطنين البريطانيين من السودان.

وأوضحت المصادر أن وزارة الخارجية البريطانية لم تتلق حاليا أي طلب بتنفيذ "مهمة إنقاذ" في السودان، مشيرة أن المجلس الثقافي البريطاني قام سابقا بإجلاء موظفيه هناك.

ومن المقرر أن يرأس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اجتماعا وزاريا مساء السبت بشأن الاحداث في السودان.

المصدر / وكالات
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#السودان #الخرطوم #الاتحاد الاوروبي #ريشي سوناك #قوات الدعم السريع

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