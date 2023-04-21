الاحتلال يصدر أمرًا بهدم منزلي الأسير أسامة الطويل والشهيد معتز الخواجا

وقّع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على أمرين بهدم منزلي الأسير أسامة طويل من مدينة نابلس، والشهيد معتز بالله الخواجا من قرية نعلين.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "وقع قائد القيادة المركزية يهودا فوكس، على أمر بهدم المنزل الذي كان يسكن فيه أسامة طويل في مدينة نابلس في 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2022 نفّذ عملية إطلاق نار في مفترق غانوت قرب شافي شامرون، أسفرت مقتل الرقيب إيدو باروخ".

وأضاف: "كما وقع قائد القيادة المركزية على أمر هدم المنزل الذي كان يسكن فيه معتز بالله الخواجا بقرية نعلين. في 9 آذار / مارس 2023، الذي نفذ عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف في (تل أبيب)، قُتل فيها مستوطن وأصيب آخران".

المصدر / فلسطين أون لاين