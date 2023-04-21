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تعرف إلى السبب.. مصري يقتل ابنه أمام المارة!

21 ابريل 2023 . الساعة 17:09 بتوقيت القدس
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طعن أب ابنه في مشهد مؤسف أمام المارة في أشهر ميادين مصر، بعد مشاجرة نشبت بينهما في مصر الجديدة.

وشهد ميدان الجامع بمصر الجديدة في مصر الواقعة التي انتهت بمقتل الابن في الشارع، وعلى مرأى المارين.

وبيّن رجال المباحث بعد التحقيقات أن الأب ونجله البالغ من العمر (14 عاماً) يعملان في مسح الأحذية، وتشاجرا بسبب الإيراد اليومي.

واعتدى الأب على الصبي بسلاح أبيض وطعنه في صدره طعنة نافذة ما أرداه قتيلاً.

ويذكر أن مصر شهدت خلال شهر رمضان الكريم عدة جرائم، حيث مع الأيام الأولى قتل رجل مؤذن متطوع من خلال ذبحه بعد صلاة التراويح، بعد أن منع والده من إقامة الأذان.

وآخر شنق نفسه قبل أيام في شقته في غرفة والده، الذي كان شنق نفسه أيضاً فيها قبل 4 سنوات.

المصدر / وكالات
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