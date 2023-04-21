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عشرات الآلاف يؤدون "الجمعة" في الأقصى أول أيام العيد

21 ابريل 2023 . الساعة 14:29 بتوقيت القدس
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أدى عشرات الآلاف من المواطنين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بأول يوم من عيد الفطر، بمدينة القدس المحتلة، وذلك رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وقدّرت مصادر مقدسية أن نحو 120 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وفي السياق، اعتدت قوات الاحتلال على الشبان بالضرب بالعصي قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة، أثناء توجههم لصلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى.

ومنذ الصباح، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها على أبواب الأقصى، ودققت في بطاقات المواطنين الوافدين، ومنعت العديد من الدخول.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #العيد #الجمعة

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