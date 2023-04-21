وفد برلماني يزور عائلات الشهداء القادة لتهنئتهم بعيد الفطر

زار وفد برلماني عددا من عائلات الشهداء القادة في قطاع غزة، لتهنئتهم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وشملت الزيارة التي ترأسها رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، منزل عائلة الشهيد الشيخ أحمد ياسين، وعائلة الشهيد النائب سعيد صيام، وعائلة خنساء فلسطين النائب مريم فرحات، وعائلة المرحوم النائب جمال سكيك، وعائلة القائد حسن شمعة، وعائلة الشهيد القائد عبد العزيز الرنتيسي، وعائلة الشهيد القائد أحمد الجعبري، وعائلة الشهيد القائد إسماعيل أبو شنب، وعائلة القائد حسني أبو عرفة.

وهنأ بحر عوائل الشهداء القادة بعيد الفطر السعيد، مستذكرًا مناقب الشهداء وأنهم يمثلون رمزية القضية والنضال الفلسطيني.

كما أبرق بحر بالتهنئة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يواجهون جرائم الاحتلال بصمودهم، محييًا المرابطين والمرابطات في مدينة القدس وخاصة بالمسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين