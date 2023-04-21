قاسم: العيد هذا العام له دلالة خاصة بعد معركة الاعتكاف بالأقصى

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن عيد الفطر المبارك هذا العام له دلالة خاصة بعد المعركة التي خاضها شعبنا خلال شهر رمضان في كل الساحات، ومواجهة الحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على المدينة المقدسة.

وأكد قاسم، في تصريح صحفي، أن المعركة على هوية المسجد الأقصى مازالت مفتوحة، والصراع لن ينتهي إلا بحسم المعركة لصالح شعبنا، وثبوت الهوية العربية الإسلامية الفلسطينية للمسجد الأقصى.

وأمّ قرابة 120 ألف مصل المسجد الأقصى المبارك في صلاة عيد الفطر المبارك رغم إجراءات الاحتلال وتضييقاته على الوصول للمسجد.