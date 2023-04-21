فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حالة نادرة.. امرأة تغرق في النوم عندما تضحك

مفعول سحري للشاي والقهوة.. مرضى السكري أكبر المستفيدين

فطورك الأول في العيد.. ماذا تأكل؟

أكبر تدريب في العالم على الدفاع السيبراني بدأ في إستونيا

مواعيد نصف نهائي دوري الأبطال تُغضب ريال مدريد

البرلمان الأوروبي يتبنى قواعد لتنظيم قطاع العملات الرقمية

بشّر المواطنين بعام مجاني.. أردوغان يدشن استخراج الغاز من البحر الأسود

إشبيلية يكتسح مانشستر يونايتد ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي

روما يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي بعد مباراة ماراثونية مع فينورد

بعد 320 عاماً.. توقف صدور أقدم صحيفة يومية في العالم

"السر داخل الهدية"... حاولت قتل صديقتها بهدف السرقة

21 ابريل 2023 . الساعة 06:02 بتوقيت القدس
...
"السر داخل الهدية"... حاولت قتل صديقتها بهدف السرقة

حُكِم على امرأة روسية بالسجن 21 عاماً لمحاولتها قتل أميركية من خلال تسميم كعكة جبن، ثم سرقة هويتها وبعض ممتلكاتها الثمينة.

وأدينت فيكتوريا ناسيروفا (47 عاماً)، بمحاولة القتل من قبل هيئة محلفين في نيويورك.

وزارت ناسيروفا منزل ضحيتها البالغة من العمر 35 عاماً في آب (أغسطس) 2016، وهي تحمل هدية "كعكة الجبن".

اقرأ أيضا: حالة نادرة.. امرأة تغرق في النوم عندما تضحك

وأكلت المرأة الحلوى وبدأت تشعر بالمرض، وأكد ممثلو الادعاء أن الحبوب تناثرت حولها لتبدو وكأنها حاولت الانتحار.

وعندما عادت الضحية إلى المنزل بعد العلاج في المستشفى، اكتشفت أن جواز سفرها وبطاقة تصريح العمل مفقودة، إلى جانب المجوهرات والأشياء الثمينة الأخرى.

واختبرت السلطات كعكة الجبن ووجدوا أنها مغطاة بالفينازيبام، وهو مهدئ قوي للغاية.

تويتر تويتر
#سرقة #أمريكية #هدية #روسية #قتل صديقتها

متعلقات

الأكثر قراءة