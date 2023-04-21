"السر داخل الهدية"... حاولت قتل صديقتها بهدف السرقة

حُكِم على امرأة روسية بالسجن 21 عاماً لمحاولتها قتل أميركية من خلال تسميم كعكة جبن، ثم سرقة هويتها وبعض ممتلكاتها الثمينة.

وأدينت فيكتوريا ناسيروفا (47 عاماً)، بمحاولة القتل من قبل هيئة محلفين في نيويورك.

وزارت ناسيروفا منزل ضحيتها البالغة من العمر 35 عاماً في آب (أغسطس) 2016، وهي تحمل هدية "كعكة الجبن".

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وأكلت المرأة الحلوى وبدأت تشعر بالمرض، وأكد ممثلو الادعاء أن الحبوب تناثرت حولها لتبدو وكأنها حاولت الانتحار.

وعندما عادت الضحية إلى المنزل بعد العلاج في المستشفى، اكتشفت أن جواز سفرها وبطاقة تصريح العمل مفقودة، إلى جانب المجوهرات والأشياء الثمينة الأخرى.

واختبرت السلطات كعكة الجبن ووجدوا أنها مغطاة بالفينازيبام، وهو مهدئ قوي للغاية.