بشّر المواطنين بعام مجاني.. أردوغان يدشن استخراج الغاز من البحر الأسود

دشّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس استخراج الغاز الطبيعي من حقل تركي في البحر الأسود، في خطوة تقود البلاد إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.

وخلال مراسم التدشين التي بثّها مباشرة التلفزيون التركي، قال أردوغان "إنها خطوة تاريخية على طريق اكتفاء البلاد ذاتيا من الطاقة"، وفق ما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وتابع "عند بلوغ الإنتاج الحد الأقصى فإن الغاز المستخرج من البحر الأسود سيغطي نحو 30% من حاجة تركيا السنوية".

وكانت تركيا اكتشفت كميات من الغاز قبالة سواحل ولاية زونغلداق في حقل للغاز الطبيعي قال أردوغان عنه إنه الأكبر في بلاده. وحسب الرئيس التركي، فإن هذا الحقل سيسهم في تقليص اعتماد البلاد على استيراد الطاقة.

وبشّر أردوغان الشعب التركي أمس بتوفير الغاز الطبيعي الذي يستهلكه المواطنون في مطابخهم ولتسخين المياه مجانا لمدة عام.

وأوضح أردوغان أن حجم احتياطيات الغاز المكتشفة في البحر الأسود بلغت 710 مليارات متر مكعب.

وبيّن أن استخراج الغاز ونقله يفرح 85 مليون مواطن تركي، ولكنه في الوقت نفسه يحزن البعض ممن ربط مستقبله السياسي بمشاكل الشعب، وممن يشعر بضيق من نجاحات تركيا، ومن لا يريد لها النمو وتعزيز قوتها، وفق تعبيره.

بدوره، أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز مساء الخميس أن الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود يكفي كل منازل البلاد لمدة 35 عاما، ولفت إلى أن تركيا أشعلت اليوم الشرارة الأولى على طريق اكتفائها الذاتي من الطاقة.

وأشاد بسرعة إنجاز مشروع تطوير الحقل البحري للغاز الطبيعي عقب الاكتشاف الأول (عام 2020).

وقال إننا سننتج 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا من 10 آبار في المرحلة الأولى، و40 مليون متر مكعب يوميا من 40 بئرا في المرحلة الثانية.

وأوضح دونماز أن المشروع سيلبي نحو 30% من احتياجات تركيا الحالية من الغاز الطبيعي بمفرده عندما يصل إلى طاقته الكاملة.

والعام الماضي، تلقّت تركيا من روسيا 40% من احتياجاتها من الغاز، وتستورد الغاز أيضا من أذربيجان وإيران، علما بأن أنقرة تبحث عن سبل لتنويع مصادر إمداداتها، خاصة بعدما بدأت روسيا الحرب على أوكرانيا العام الماضي.