إشبيلية يكتسح مانشستر يونايتد ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي

قاد المهاجم المغربي يوسف النصيري إشبيلية للتأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بتسجيله هدفين ضمن ثلاثية فاز بها الفريق الإسباني على ضيفه مانشستر يونايتد في إياب الدور ربع النهائي.

وحقق إشبيلية فوزا كاسحا على يونايتد بعدما انتهت مواجهة الذهاب الأسبوع الماضي في مانشستر بتعادل مثير 2-2، ليواصل مسيرته في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها.

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وافتتح النصيري التسجيل في الدقيقة الثامنة مستفيدا من خطأ قاتلا ارتكبه مدافع مانشستر يونايتد هاري ماغواير، ليخطف الأرجنتيني إيريك لاميلا الكرة ويمررها للمهاجم المغربي الذي هز الشباك.

وأضاف المدافع الفرنسي لويك بادي بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني بضربة رأسية، بعد ركلة ركنية نفذها الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وفي الدقيقة 81 أضاف النصيري الهدف الثاني له والثالث لإشبيلية بعد هفوة قاتلة من الحارس الإسباني ديفيد دي خيا في تمرير الكرة، ليسددها المهاجم بذكاء من خارج منطقة الجزاء.

وتأهل يوفنتوس الإيطالي بدوره إلى نصف النهائي رغم تعادله على أرضه مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي 1-1، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بهدف من دون رد.

كما بلغ روما الإيطالي نصف النهائي بفوزه على ضيفه فينورد روتردام الهولندي 4-1 بعد التمديد لشوطين إضافيين، بعد انتهاء شوطي المباراة بتقدم "الجيالوروسي" بنتيجة 2-1، لتتعادل الكفتان بعد انتهاء مباراة الإياب بفوز فينورد 1-صفر.

بدوره، بلغ باير ليفركوزن الألماني نصف النهائي إثر فوزه العريض على مضيفه سانت غليواز البلجيكي 4-1، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.