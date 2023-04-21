روما يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي بعد مباراة ماراثونية مع فينورد

تأهل روما الإيطالي لنصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد مباراة ماراثونية، بعد تغلبه على مضيفه فريق فينورد الهولندي، بنتيجة 4 - 1، بعد امتداد اللقاء للأشواط الإضافية، بعد نهاية الوقت الأصلي بتقدم فريق الذئاب بنتيجة 2 - 1، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس على ملعب "الأولمبيكو"، في إياب ربع النهائي.

وكان لقاء الذهاب قد حقق فريق فينورد الفوز في لقاء الذهاب، الذى جمع الفريقين في هولندا الأسبوع الماضي، بهدف نظيف.

بدأ روما التسجيل عن طريق ليوناردو سبينازولا، في الدقيقة 60 من زمن اللقاء، وتعادل فريق فينورد في الدقيقة 80 عبر اللاعب إجور بايكساو، ونجح باولو ديبالا في تسجيل هدف فريق الذئاب الثاني في الدقيقة 89، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل بنتيجة 2 - 2 في مجموع المباراتين.

وفي الوقت الإضافي، نجح روما في تسجيل هدفين عن طريق ستيفان الشعراوي ولورينزو بيليجريني في الدقيقتين 101 و 109 من زمن اللقاء.

ويواجه روما نظيره فريق باير ليفركوزن الألماني في نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد أن نجح الأخير في تخطى فريق سانت جيلواز البلجيكي.