بعد 320 عاماً.. توقف صدور أقدم صحيفة يومية في العالم

توقفت في النمسا صدور أقدم صحيفة يومية في العالم Wiener Zeitung، قبل أيام من الذكرى الـ320 عاما لإصدار النسخة الأولى منها والتي كانت تعتمد على اموال الضرائب لتمويل نفسها وفق اعلان الحكومة النمساوية

وقالت الحكومة انها قررت وقف إصدار النسخة المطبوعة للصحيفة العريقة Wiener Zeitung في نهاية يونيو القادم وإطلاق موقع الصحيفة الجديد على شبكة الإنترنت في مطلع يوليو القادم.

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وبررت الحكومة هذه الخطوة بانها تاتي في إطار إعادة هيكلة الصحيفة وتطوير أنشطتها وتحويل خدماتها إلى الشكل الرقمي، وذلك بالتزامن مع إنهاء العمل بقانون نشر الإعلانات الإلزامية الخاصة بالميزانيات العمومية والبيانات والتقارير المالية السنوية للشركات والمنشورات الإلزامية الأخرى في الصحيفة الرسمية، ونشرها مستقبلا عبر منصة الإعلان والمعلومات الرقمية الجديدة للحكومة.

وصدرت صحيفة Wiener Zeitung "صحيفة فيينا" في نسختها الورقية الأولى في أغسطس 1703، وكان لها دورا رياديا في التدريب العملي للصحفيين والإعلاميين، وتوفير المحتويات الإعلامية للوزارات والمؤسسات العامة