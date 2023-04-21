"إتش تي سي" تطلق هاتفها الذكي Wildfire E3 Lite الجديد

أطلقت شركة "إتش تي سي" هاتفها الذكي Wildfire E3 Lite الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة الأساسية.

وأوضحت الشركة التايوانية أن هاتفها الذكي Wildfire E3 Lite الجديد يمتاز بشاشة IPS قياس 6.52 بوصة وبدقة وضوح 720p+.

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وينبض بداخل الهاتف المعالج Unisoc SC9863A ثماني النوى بسرعة 1.6 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 3 أو 4 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 32 أو 64 جيجابايت.

ويشتمل الهاتف Wildfire E3 Lite الجديد على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسية بدقة وضوح 13 ميجابيكسل وعدسة أخرى بدقة وضوح 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة وضوح 5 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي، والتي تدعم أيضا تسجيل الدخول إلى نظام أندرويد عبر التعرف على الوجه.

وتم تزويد الهاتف الجديد، الذي يعمل بنظام التشغيل Android 12، بمستشعر بصمات الأصابع، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي يتم شحنها بواسطة منفذ USB-C، كما يشتمل الهاتف على منفذ 5ر3 ملم لتوصيل سماعة الرأس.

ويدعم الهاتف الذكي Wildfire E3 Lite الجديد تقنية Bluetooth 4.2 وشبكة 4G وشبكة Wi-Fi 4 (802.11n).