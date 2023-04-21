تقرير: قلق "إسرائيلي" من احتمال انتهاء عملية التطبيع مع السودان

أعرب مسؤولون بكيان الاحتلال الإسرائيلي عن قلقهم من أن الأحداث المندلعة في السودان، قد تنهي الخطط المرتبطة بإتمام تطبيع العلاقات مع الخرطوم.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين، لم يسمهم، اليوم الخميس، قولهم إن (تل أبيب) "تستخدم علاقاتها مع كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حمديتي) لحثهما على إنهاء القتال على الفور".

وأعرب المسؤولون الإسرائيليون عن قلقهم من أن الاقتتال الدائر حاليا في السودان "سيمنع تشكيل حكومة مدنية، وينهي أي احتمالات لاتفاق سلام مع إسرائيل".

وبينوا أن وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي "انخرطت في السنوات الأخيرة مع البرهان في عملية التطبيع، وأن جهاز الموساد (الأمن الخارجي للاحتلال) تواصل مع حميدتي في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب".

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم "كانوا يتابعون عن كثب المحادثات في السودان قبل بدء القتال، بشأن الاتفاق الإطاري الذي كان من المفترض أن يؤدي إلى تعيين حكومة مدنية".

وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن حكومة الاحتلال كانت متأكدة الأسبوع الماضي من أن الاتفاق على تعيين حكومة مدنية سيأتي في غضون أيام، إن لم يكن ساعات، وشعرت بالإحباط عندما انهار الاتفاق وبدأ القتال في نهاية الأسبوع.

ووقعت السودان وكيان الاحتلال اتفاقا لتطبيع العلاقات يوم 23 تشرين أول/أكتوبر 20202، لتكون السودان خامس دولة عربية توقع مثل تلك الاتفاقية، والتي بموجبها فإنه من المفترض أن يتبادل طرفيها العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية الكاملة.

المصدر / فلسطين أون لاين