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بيان غير عادي من مجمع الفقه السوداني بشأن العيد

20 ابريل 2023 . الساعة 23:00 بتوقيت القدس
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أعلن مجمع الفقه السوداني في بيان له بأن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر في البلاد التي تشهد معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، سقط فيها مئات القتلى وسط المدنيين.

وفي بيان له قال مجمع الفقه الإسلامي:

- نسأل الله أن يهل علينا العيد وقد توقف الاحتراب في بلادنا، وعم الأمن والأمان والسلم والسلام، وذهب عنها لباس الجوع والخوف.
- نوجه نداء لجميع الأطراف بالسعي لوقف الحرب.
- ندعو جميع المسلمين إلى التضرع بالدعاء إلى الله ليرفع عنا البلاء، فإنه يرفعُ بكثرة الدعاء، والصدقة تنفع مما نزل وما لم ينزل.
- نذكركم بإخراج زكاة الفطر والكيلة من قوت غالب أهل البلد تكفي عن خمسة أشخاص وقدرت زكاة فطر الشخص الواحد بالنقود بمبلغ (1200 جنيه.
- ندعوا إلى أداء صلاة العيد داخل المساجد ما لم يرفع الله عنا المحنة قبل حلول العيد وذلك إذا تيسرت وإلا فكلٌ يصلي في بيته. تعافوا فيما بينكم وكل عام وأنتم بخير.

المصدر / مواقع إلكترونية
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#السودان #عيد الفطر #صلاة العيد

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