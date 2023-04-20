فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تهنئ شعبنا وأمتنا بعيد الفطر المبارك

إصابات خلال مواجهات واشتباكات ضد الاحتلال في بيتا

الكشف عن موعد إطلاق أول عملة رقمية إسلامية

16 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

"العليا الشرعية": غدًا الجمعة أول أيام عيد الفطر في فلسطين

حماس: شعبنا ومقاومته في كل الساحات جاهزون للرد على أي عدوان للاحتلال

ماذا قال غوارديولا عن المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد؟

القيادي أبو عرة يدعو لمواصلة الحشد وشد الرحال للأقصى بعد رمضان

هذه الدول أعلنت السبت أول أيام عيد الفطر

راصد جوي يتحدث عن أجواء رمضان خلال 20 عامًا قادمة

حماس تهنئ شعبنا وأمتنا بعيد الفطر المبارك

20 ابريل 2023 . الساعة 22:20 بتوقيت القدس
...

هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جماهير شعبنا الفلسطيني في أماكن وجودهم كافة، وأمَّتنا العربية والإسلامية، بحلول عيد الفطر المبارك.

وقالت الحركة في بيان مكتوب: "نسأل الله تعالى أن تكون أيّامه فَرحة وسعادة وفرصة للتواصل والتراحم والتكافل، وأن يعيده علينا جميعاً بمزيد من الوحدة والتآلف والتضامن، بما يخدم أمَّتنا في أمنها واستقرارها وازدهارها، ويحقّق تطلّعات شعبنا في تحرير أرضه والعودة إليها".

وعبرت عن مشاركتها أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس وفي عموم فلسطين وخارجها فرحة هذا العيد المبارك بعد شهر حافل بالعبادة، والرباط وشد الرحال والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك.

وترحمت الحركة على أرواح شهدائنا الأبرار الذين قضوا نحبهم في مسيرة نضال شعبنا المستمرة، ونبرق بالتحيَّة لرجال المقاومة الأبطال القابضين على الزّناد، وللمرابطين في بيت المقدس وأكنافه، وللصَّامدين وللمتمسكّين بالأرض والهويّة والمقدسات في كل ساحات الوطن وخارجه، ولأسرانا الأحرار في سجون العدو الصهيوني، وللجرحى الميامين.

ودعت الحركة لأن تكون أيّام عيد فطرنا المبارك، مناسبة لرصّ الصفوف وتمتين أواصر التكافل والتراحم والتضامن، وتجديداً لعهد الوفاء لأقصانا وقدسنا بأن نبقى حُماة موحّدين حتى يأذن الله بالنصر فنحييَ أفراحنا وأعيادنا القادمة بطعم الحرّية والتحرير بإذن الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #فلسطين #القدس #عيد الفطر #تهنئة #الأمة الإسلامية #الأمة العربية

متعلقات

الأكثر قراءة