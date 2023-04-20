إصابات خلال مواجهات واشتباكات ضد الاحتلال في بيتا

أصيب عدد من المواطنين، خلال مواجهات واشتباكات عنيفة اندلعت مساء اليوم الخميس، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت جميعة الهلال الأحمر الفلسطينية، إن حصيلة الإصابات عقب اقتحام الاحتلال لبلدة بيتا، 33 إصابة.

واستهدفت قوات الاحتلال الشبان في بلدة بيتا، بقنابل الغاز السام والرصاص الحي.

جانب من المواجهات ضد قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس pic.twitter.com/j9YOmReWiz — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 20, 2023

وبين الهلال الأحمر أنه تم نقل إصابتين بالرصاص الحي لمستشفى رفيديا، و30 حالة استنشاق غاز سام تم علاجهم ميدانيًا، بالإضافة لعلاج حالة سقوط.

واشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة للبلدة، فيما واجه الشبان الثائر قوات الاحتلال برشق الحجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين