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16 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

20 ابريل 2023 . الساعة 21:37 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 15 عملا مقاوما.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 7 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، واندلاع المواجهات في 7 نقاط.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في أبو ديس بالقدس المحتلة حيث اندلعت موجهات مع قوات الاحتلال.

وشهدت مدينة رام الله عملية إطلاق نار في عارورة، فيما اندلعت مواجهات مع الاحتلال في عارورة وعبوين وكفر مالك.

 كما استهدف مقاومون قوات الاحتلال بالقرب من مستوطنة شاكيد وكفر دان في جنين، وفي مخيم نور شمس في طولكرم، إلى جانب حاجز زعترة في نابلس.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في مخيم نور شمس، وفي بيتا وجبل العرمة بنابلس، فيما شهد جبل العرمة عملية إطلاق نار صوب جنود الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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