ماذا قال غوارديولا عن المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد؟

يرى مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن أي فريق يرغب في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، عليه إقصاء ريال مدريد من المسابقة، وهو حال فريقه المُقبل على مواجهة النادي الملكي في نصف النهائي.



وقال غوارديولا في ندوة صحفية بعد تأهل السيتي: "قرأت بالأمس أنني سألعب نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الـ11 في آخر 13 موسما. أرفع القبعة لنفسي".



وتابع: "كل الفرق لديها شعور بأنه إذا أرادت الفوز بدوري أبطال أوروبا، فعليها أن تهزم ريال مدريد".



ثم أكمل حديثه قائلا: "قبل ذلك كان برشلونة والآن هو ريال مدريد".



وكان مانشستر سيتي قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة تواليا، بعدما تعادل أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 1-1 في إياب ربع النهائي الأربعاء.



وكان فريق مانشستر سيتي قد انتصر ذهابا بثلاثية نظيفة، جعلت بايرن ميونيخ بحاجة إلى شبه معجزة إيابا.



وافتتح النرويجي إرلينغ هالاند التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 57، بعد أن أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، فيما عادل يوزوا كيميش لبايرن من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

المصدر / وكالات