"حنظلة" سفينة جديدة تنطلق من النرويج لتحدي الحصار المفروض على غزة

أعلن تحالف أسطول الحرية بدء إبحار سفينة جديدة ضمن جهوده لكسر الحصار عن غزة وللتعريف بمعاناة الفلسطينيين في القطاع المحاصر منذ 16 سنة.

وقال التحالف في تصريح صحفي أصدره اليوم الخميس، إن الحملة الجديدة للتحالف تسعى لتحدي وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني واللاإنساني المفروض على ما يزيد عن مليونين مواطن بقطاع غزة.

وأشار التحالف إلى أن الحملة "ستركز على إظهار معاناة الأطفال الذين يعتبرون الأكثر تضررا من الحصار".

والسفينة الجديدة أطلق عليها المنظمون اسم "حنظلة" الذي يعد أشهر الشخصيات التي رسمها الفنان الفلسطيني ناجي العلي في كاريكاتيراته.

وأصبح حنظلة بمثابة توقيع ناجي العلي، كما أصبح رمزاً للهوية الفلسطينية ورمزا للفلسطيني المعذب والقوي. ورمزا للمقاومة.







ونظمت مجموعة "السفينة النرويجية لكسر الحصار" عضو تحالف أسطول الحرية حفل التدشين والإعلان عن سفينة "حنظلة" في مدينة بيرغن النرويجية، برعاية رئيسة الاتحاد النرويجي لنقابات العمال فوزية حساني-ويك التي قامت بمراسم تقليدية لمباركة انطلاق السفينة وتسميتها، بحضور عشرات من النشطاء والمتضامنين مع فلسطين.

وألقى قبطان السفينة "آرني بيرغر هيلي" محاضرة عن معاناة غزة وعن أسطول الحرية وعن القرصنة الإسرائيلية ضد سفن كسر الحصار وعن اختطاف بحرية الاحتلال الإسرائيلية للزوارق في المياه الدولية والتي كان آخرها في يوليو من عام 2018.

وقال زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، إن تدشين الحملة الجديدة لكسر الحصار البحري عن غزة تأتي استجابة لنداء أطلقته مؤسسات المجتمع المدني في القطاع، والتي طالبت المؤسسات التضامنية في العالم بالقيام بخطوات عملية لكسر الحصار وكسر حالة الصمت تجاه الجريمة الإسرائيلية بحق ما يزيد عن مليوني فلسطيني يسكنون القطاع.

وأضاف أن هذا التحرك دليل على أن النشطاء والمتضامنين حول العالم ما زالوا على عهد الوفاء لغزة، وأنهم مستعدون لتكرار محاولات الإبحار لتحدي الحصار المفروض على قطاع غزة ولتعرية عنصرية وظلم دولة الاحتلال.

وأوضح بيراوي أن سفينة "حنظلة" سوف تزور عدد من الموانئ في القارة الأوروبية وسيتم تنظيم احتفالات شعبية لاستقبالها والتعريف برسالتها وبأوضاع الشعب الفلسطيني تحت الحصار، وذلك في المرحلة الأولى من إبحارها.

وستقرر قيادة تحالف أسطول الحرية لاحقا التوقيت المناسب للتوجه للمياه الدولية شرق المتوسط لتحدي الحصار.

وكشف بيراوي أن هناك مشاريع مشابهة في العالم العربي وتوقع أن يتم تنظيم حملة تضامن بحرية تنطلق في الصيف القادم من إحدى الدول العربية باتجاه غزة

وأفاد أن تحالف أسطول الحرية يدرك حجم التحديات التي باتت تواجه العمل التضامني في العالم، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتحدي الحصار عبر تسيير السفن التضامنية باتجاه المياه الدولية شرق المتوسط باتجاه غزة، ولكن هذه الجهود ضرورية وهي الحد الأدنى من الواجب الإنساني تجاه الفلسطينيين المحاصرين في غزة.

وتحالف أسطول الحرية هو حركة تضامن شعبية يتكون من عدد من المنظمات التضامنية من أكثر من 12 دولة حول العالم وتتركز جهودها على محاولات كسر الحصار البحري غير القانوني عن غزة وعلى إظهار بشاعة الجريمة الإسرائيلية الممتدة منذ عام 2006.

وقد نظم التحالف العديد من حملات كسر الحصار البحري كان أبرزها سفينة "مافي مرمرة" التركية وأخواتها من السفن الدولية التي تم مهاجمتها والاعتداء عليها من قبل البحرية الإسرائيلية عام 2010.

المصدر / فلسطين أون لاين