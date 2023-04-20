مظاهرة في سدني تنديداً باعتداءات الاحتلال على المصلين بالمسجد الاقصى

نظمت مجموعات التضامن مع فلسطين في استراليا، مظاهرة حاشدة وسط العاصمة سدني، رفضا لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى.

وشارك في المظاهرة عدد من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية وأعضاء برلمان ومتضامنين أستراليين.

وقال بشير صوالحه نائب رئيس الاتحاد العربي الاسترالي، إن المتظاهرين طالبوا المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة لشعبنا، واتخاذ إجراءات رادعة للاحتلال ودعم نضال الشعب الفلسطيني في نضاله لتحقيق حريته واستقلاله.

ورفع المشاركون علم فلسطين ورددوا هتافات ضد جرائم الاحتلال المتكررة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

المصدر / وكالات