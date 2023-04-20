الاحتلال ينشر مخططا جديدا لتوسعة مستوطنة "جفعات همتوس" شرقي القدس

نشرت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الخميس، مخططا جديدا يوسع البناء في قطع الأراضي الواقعة في مستوطنة "جفعات همتوس" المقامة على أراضي "بيت صفافا" شرقي القدس إلى خمسة أضعاف، من 300 إلى ألف و500 وحدة استيطانية.

وقالت مصادر مقدسية، إن بناء هذه الوحدات الاستيطانية في "جفعات همتوس"، سيتسبب في بتر التواصل الجغرافي الفلسطيني بصورة نهائية بين شرقي القدس وبيت لحم جنوبا، كما سيحول على وجه الخصوص دون ربط "بيت صفافا" بدولة فلسطينية مستقبلية.

وقد تم إقرار مخطط "جفعات همتوس" قبل عقد من الزمن، حيث تحوي المستوطنة على ألفين و610 وحدة استيطانية.

وكان قد جرى نشر مناقصات لبناء ألف و200 وحدة سكنية من الوحدات المذكورة قبل ثلاثة سنوات، فيما تجري اليوم أعمال واسعة على الأرض من أجل مد البنى التحتية، ومن أجل تمهيد الأرض لأعمال بناء يهودي مستقبلي في الحي.

المصدر / فلسطين أون لاين