فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

البحوث الفلكية في مصر تعلن موعد عيد الفطر

"حنظلة" سفينة جديدة تنطلق من النرويج لتحدي الحصار المفروض على غزة

العالم يشهد ظاهرة كسوف الشمس "الهجين"

مظاهرة في سدني تنديداً باعتداءات الاحتلال على المصلين بالمسجد الاقصى

لليوم الـ14.. حصار إسرائيلي على الأغوار الشمالية يفاقم معاناة المواطنين

وداعا لعلامة التوثيق الزرقاء المجانية في "تويتر"

الداخلية: وفاة موقوف لدى الشرطة في رفح

قوالب الشكولاتة البلجيكية.. تصنعها "النجار" بحب لتزين موائد الغزيين في العيد

الاعتقال السياسي يُعكّر أجواء عيد الفطر على الأهالي بالضفة

الاحتلال ينشر مخططا جديدا لتوسعة مستوطنة "جفعات همتوس" شرقي القدس

وداعا لعلامة التوثيق الزرقاء المجانية في "تويتر"

20 ابريل 2023 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
...

تنتهي اليوم الخميس المهلة التي وضعها الملياردير الأميركي ومالك موقع "تويتر" إيلون ماسك لأصحاب العلامات الزرقاء القديمة للاحتفاظ بها مجانا.

ومع نهاية هذا اليوم، سيجري إزالة علامة التوثيق الزرقاء من الحساب، ما لم يدفع صاحبه ثمن الاشتراك الشهري لقاء الاحتفاظ بالعلامة.

وستظهر العلامة الزرقاء من الآن فصاعدا على الحسابات التي تدفع مبلغ 8 دولارات فقط.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن هذه الخطوة ستنهي العلامة التي تشكل إرث موقع "تويتر" الخاصة بالحسابات الموثقة.

 وكان إيلون ماسك أعلن في وقت سابق أن الموعد النهائي لبقاء العلامة الزرقاء المجانية على الحسابات في "تويتر" هو 20 أبريل الجاري، أي بعد 3 أسابيع من الخطة الأصلية التي كانت مقررة في الأول من أبريل بالتزامن مع يوم "كذبة أبريل ".

أما علامات التوثيق بالألوان الأخرى ستظل على حالها، مثل علامة التوثيق الذهبية التي تشير إلى أن الحساب خاص بمؤسسة، وعلامة التوثيق الفضية التي تشير إلى أن الحساب يمثل جهة حكومية.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#تويتر #إيلون ماسك #علامة التوثيق الزرقاء

متعلقات

الأكثر قراءة