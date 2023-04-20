2.5 مليون مصلٍ يشهدون ختم القرآن في المسجد الحرام

أدى أكثر من مليونين ونصف مليون مصلٍ، ليلة 29 رمضان مساء الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح وحضروا ختم القرآن في المسجد الحرام.

ومنذ صباح الأربعاء، تدفقت على مدينة مكة المكرمة وفود الرحمن، وامتلأت جنبات وأدوار المسجد الحرام وساحاته وأروقته بالمصلين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأمّ المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، ودعا للمسلمين بالمغفرة والعتق من النار ولبلاد المسلمين بالأمن والاستقرار.

وجندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل طاقاتها وإمكاناتها عبر منظومة عمل متكاملة لخدمة المصلين، حيث وفرت 5 آلاف عربة عادية ونحو 3 آلاف عربة كهربائية، وجرى ربطها عبر تطبيق "تنقل" وتشغيلها بخطط تتضمن تكثيف عمليات التعقيم الدوري.

كما سخرت الرئاسة وسائل الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تنفيذ الخطط التشغيلية لعمليات التعقيم والتطهير، حيث عمل 11 روبوتا ذكيا للتعقيم المسجد الحرام حتى 8 ساعات دون تدخل بشري، بالإضافة إلى 600 جهاز آلي لتعقيم الأيدي حديثة وعالية الجودة تعمل بخاصية عدم التلامس.

المصدر / الأناضول