عائلة الأسير خضر عدنان تشرع باعتصام مفتوح وسط رام الله

شرعت عائلة الأسير خضر عدنان صباح اليوم الخميس في اعتصام مفتوح أمام دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

ولليوم الـ75 على التوالي، يواصل عدنان، إضرابه عن الطعام في ظل تدهور كبير على صحته وتحذيرات من استشهاده، وسط تصاعد الفعاليات المساندة له، فيما قررت عائلته الاعتصام المفتوح أمام دوار المنارة وسط رام الله.

وكانت زوجة عدنان، أكّدت أمس، أن الشيخ خضر عدنان مصمم على استكمال معركته حتى الحرية مهما كان الثمن.

وأشارت إلى أن الاحتلال نقل الأسير عدنان إلى مشفى غير معلوم بعد التدهور الحاد في وضعه الصحي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عدنان في 5 شباط/فبراير الماضي، بعد مداهمة منزله في بلدة عرابة جنوب جنين وما زال موقوفاً، علماً أنّه خاض 5 إضرابات سابقة، منها 4 إضرابات رفضاً لاعتقاله الإداري.

يُذكر أنّ الأسير عدنان تعرّض للاعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه نحو 8 سنوات في سجون الاحتلال، معظمها رهن الاعتقال الإداري.

المصدر / فلسطين أون لاين