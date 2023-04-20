إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وشنت حملة مداهمات واسعة تخللتها مواجهات واشتبكات مع مقاومين في بعض المناطق، أسفرت عن اعتقال وإصابة عدد من المواطنين.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 11 مواطناً من الضفة، وقد جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم، واعتقلت الشاب حازم قرعاوي، نجل النائب في المجلس التشريعي فتحي قرعاوي.

وأفادت مصادر في المخيم بأن الاحتلال داهم منزل قرعاوي بقوة كبيرة من الجنود، وخلف الجنودا أضراراً في المنزل والمركبات الخاصة بالعائلة.

وأشارت المصادر، إلى تصدي مقاومين لاقتحام قوات الاحتلال، بالأسلحة الرشاشة والقنابل محلية الصنع.

وأفادت وزارة الصحة، بوصول إصابتين بالرصاص الحي في الأطراف إلى مستشفى طولكرم الحكومي.



وفي مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، اندلعت مواجهات ببين شبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام المخيم الدهيشة، حيث اعتقل الاحتلال 7 شبان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سالم شرق نابلس وقامت بعمليات تمشيط في المنطقة، قبل أن تعتقل الشاب قيس أرشيد من منزل عائلته بعد اقتحامه وتخريب محتوياته، فيما اعتقلت زيد حسين من بلدة دير الحطب.

وشهدت بلدة عارورة قضاء رام الله مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وداهمت عددا من المنازل وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، حيث اعتقلت شابا من البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفردان قضاء جنين، وداهمت عدة منازل وقامت بتفتيشها، قبل أن تعتقل الأسير المحرر محمد الزغيبي.

وفي القدس، اندلعت مواجهات أخرى في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، وسط إطلاق مكثف لقنابل الغاز من قبل تلك القوات، بينما اقتحمت قوات أخرى حي رأس شحادة في مخيم شعفاط.











المصدر / فلسطين أون لاين