اشتباكات مسلحة مع الاحتلال في مدن الضفة الغربية

اندلعت فجر الخميس 20 أبريل 2023، اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن مقاومين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق طولكرم، وأطلقوا نيران كثيفة صوبها، وذلك خلال اقتحامها منزل النائب فتحي قرعاوي واعتقال نجله حازم وتحطيم ممتلكات العائلة وتدمير مركبتين تعودان للأسيرين حمزة وبراء فتحي قرعاوي.

بدورها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول إصابتين برصاص الاحتلال الحي في الأطراف إلى مستشفى طولكرم الحكومي.

وأعلنت مجموعة الرد السريع -كتيية طولكرم أن مقاتليها استهدفوا وحدة راجلة لقوات الاحتلال على شارع نابلس مخيم طولكرم مؤكدين وقوع إصابات في صفوف الجنود.

وفي ذات السياق، تصدى مقاومون فلسطينيون لاقتحام قوات الاحتلال بلدة عارورة في رام الله، ونُشرت مقاطع فيديو تظهر سماع دوي إطلاق نار خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة.

وفي وقت سابق من مساء أمس، استهدف مقاومون مستوطنة شاكيد غرب جنين بوابل كثيف من الرصاص الحي، كما استهدفوا قوات الاحتلال في محيط جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وتعرضت حافلة تابعة للمستوطنين، مساء الأربعاء، لإطلاق نار قرب حاجز زعترة جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة ما أدى لإصابتها بأضرار.

وقال موقع "0404" إن سائق حافلة أفاد بإطلاق النار عليه أثناء مروره قرب حاجز زعترة.

وأضاف أن قوات الجيش بدأت عملية مسح وتحقيق في الحادث بعدما تأكد إصابة الحافلة بالرصاص.

المصدر / فلسطين أون لاين