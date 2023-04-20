استدعاء لاعبين جُدد لمنتخب الكرة الشاطئية

غزة / مؤمن الكحلوت:

واصل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بقيادة الكابتن سامي سالم، تدريباته على ملعب نماء شرق مدينة غزة، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستُقام في المملكة العربية السعودية منتصف الشهر القادم.

ويخوض الفدائي تدريبات يومية نظرا لضيق الوقت، لحين موعد انطلاق المسابقة في الحادي عشر من مايو القادم، حيث يعمل الجهاز الفني على رفع منسوب اللياقة البدنية، وتطوير الجانب المهاري والخططي، خاصة مع استدعاء عدد من اللاعبين الجدد.

وكان اتحاد الكرة قد أجرى تغييراً طفيفاً على الجهاز الفني، بتعيين الكابتن إياد دويمة مدرباً لحراس المرمى، بدلاً من طلعت النمس، حيث سبق للأول أن حقق مع الفدائي الميدالية البرونزية عام 2013.

ويشارك في التدريبات عددا من اللاعبين الجدد أبرزهم " محمد الملفوح، وموسى حرارة، وربحي شتيوي، ومحمد شبير، ومحمد بلح، وأحمد لبد، وصائب أبو حشيش، وناجي النحال، ومصطفي حسب الله، ومصعب أبو ظاهر".

وقرر سالم الإبقاء على اللاعبين ( علاء عطية، وفادي العراوي، ومحمد السدودي، وثائر أبو عبيدة، ومحمد حسان، ومحمد عبيد، والحارسين أحمد عفانة وفادي جابر)، ممن شاركوا في البطولة الآسيوية مؤخرا، بينما تم استبعاد الرباعي محمد القاضي وميسرة البواب ومحمد أبو موسى وإسلام أبو عبيدة، في ظل رغبة الجهاز الفني عمل إحلال وتجديد، والاعتماد على الوجوه الشابة مستقبلا، حسب الاتفاق مع اتحاد الكرة.