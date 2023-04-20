فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

انتبهوا.. هذه الإصدارات من "آيفون" ستتوقف عن العمل الشهر القادم

هل يمكن التنبؤ بمرض الزهايمر 10 سنوات مسبقاً؟ العلم يكشف

أكثر من 2.5 مليون مصل يشهدون ختم القرآن في المسجد الحرام

مجموعة فاغنر الروسية تنفي أي تورط في السودان

بالصور | كتلة الصحفي بغرب غزة تزور عائلات شهداء الإعلام وكبار الصحفيين بالمنطقة

للمرة الأولى.. عدد مشتركي "نتفليكس" يتخطى 232 مليونا

القبض على أنثى دب قتلت عدّاءً في إيطاليا

مانشستر سيتي يقصي بايرن ويلاقي ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

زعيم كوريا الشمالية يأمر بإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية للهواتف الذكية

انتبهوا.. هذه الإصدارات من "آيفون" ستتوقف عن العمل الشهر القادم

20 ابريل 2023 . الساعة 03:30 بتوقيت القدس
...
انتبهوا.. هذه الإصدارات من "آيفون" ستتوقف عن العمل الشهر القادم

بعد القرار المثير للجدل الذي اتخذته شركة "آبل"، بإيقاف تحديث الإصدارات القديمة لهواتفها "آيفون"، ستتوقف العديد من إصدارت الأجهزة الشهيرة عن العمل بداية من شهر مايو المقبل.

وستختفي تطبيقات هامة من هواتف آيفون 5 أو النسخ الأقدم، ابتداء من مايو القادم، كما سيتم منع الدخول لخدمات الهاتف لكل من لم يحدث إلى "نظام تشغيل آبل 12.0" على الأقل.

كما ستفقد الإصدارات القديمة من نظام التشغيل لآبل بعض الميزات الضرورية، بما في ذلك الوصول إلى الخرائط، وتطبيق سيري، ومتجر التطبيقات، والعديد من التطبيقات الحيوية.

وقال حساب "Apple tipsterStellaFudge" المختص بمنتجات آبل: "اعتبارا من أوائل شهر مايو، سيتوقف الوصول إلى خدمات أبل، باستثناء آي كلاود، على الأجهزة التي تعمل بنظام"iOS 11".. من المحتمل أن تتلقى إشعارا يطالبك بالتحديث".

كما أوضح أنه إذا لم تتلق إشعارا يخبرك بتحديث جهاز آيفون الخاص بك، فيمكنك بسهولة تحديث برنامج النظام بنفسك باستخدام تطبيق الإعدادات بجهازك.

وما عليك سوى التوجه إلى الشاشة الرئيسية لجهاز آيفون، ثم النقر فوق رمز تطبيق الإعدادات، والانتقال إلى عام، ثم تحديث البرنامج.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#آيفون #مهم #تعرف #عاجل #هل تعلم #مستخدمي ايفون

متعلقات

الأكثر قراءة