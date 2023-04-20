أكثر من 2.5 مليون مصل يشهدون ختم القرآن في المسجد الحرام

شهد أكثر من مليوني ونصف المليون مصلٍ ختم القرآن في المسجد الحرام في ليلة التاسع والعشرين من رمضان وسط منظومة متكاملة من الخدمات، بحسب ما ذكرت قناة الإخبارية السعودية.

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس عن نجاح الخطة التشغيلية التي أعدتها الرئاسة لليلة 29 من رمضان، وذلك بتهيئة الخدمات كافة، حيث أتم المعتمرون والمصلون مناسك العمرة وصلاة التراويح وشهدوا ختم القرآن الكريم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، ضمن عمل تكاملي بتعاون ومشاركة الجهات المعنية العاملة في الحرمين الشريفين التي تقدم خدماتها طيلة ليالي شهر رمضان المبارك.

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وأكد أن الرئاسة عملت بشكل مكثف ومستمر على تطهير وتعقيم، وغسل وتعطير المسجد الحرام والمسجد النبوي وساحاتهما ومرافقهما، باستخدام تجهيزات ومواد ذات جودة وكفاءة عالية، تضمن تسخير للتقنية بتوفير البايوكير والروبوتات الذكية، مشيراً إلى توفير سقيا ماء زمزم المبارك في كل جنبات وساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي بما يغطي أعداد المصلين والمعتمرين والمعتكفين.