مجموعة فاغنر الروسية تنفي أي تورط في السودان

نفت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يوم الأربعاء تورطها فيما يجري في السودان وقالت إن لا علاقة لها بالمعارك التي تدور في الدولة الأفريقية.

وقال دبلوماسيون غربيون في الخرطوم في مارس آذار 2022 إن فاغنر متورطة في استخراج غير مشروع للذهب في السودان إلى جانب أنشطة أخرى، وهو ما نفاه السودان.

اقرأ أيضا: السودان: تواصل الاشتباكات على الرغم من سريان الهدنة

وكتبت المجموعة على تيليجرام "نظرا لورود عدد كبير من الاستفسارات من مختلف وسائل الإعلام الأجنبية حول السودان، معظمها استفزازي، نرى من الضروري إبلاغ الجميع أن أفراد فاغنر ليس لهم وجود في السودان منذ أكثر من عامين".

وأضافت أنها لم تجر اتصالات منذ فترة طويلة بالحاكم العسكري للسودان، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أو نائبه، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، حميدتي، اللذين تقع قواتهما في قلب الصراع الحالي.

وذكرت أن الشركات المرتبطة بيفجيني بريجوجن، مؤسس مجموعة فاغنر ، ليس لها مصالح مالية في السودان، قائلة إن الصراع شأن سوداني داخلي بحت.