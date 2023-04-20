فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالصور | كتلة الصحفي بغرب غزة تزور عائلات شهداء الإعلام وكبار الصحفيين بالمنطقة

للمرة الأولى.. عدد مشتركي "نتفليكس" يتخطى 232 مليونا

القبض على أنثى دب قتلت عدّاءً في إيطاليا

مانشستر سيتي يقصي بايرن ويلاقي ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

زعيم كوريا الشمالية يأمر بإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية للهواتف الذكية

تطوير "درون" قادرة على إطلاق صواريخ موجهة بالليزر

كويكب بحجم برج إيفل يقترب من الأرض الأسبوع المقبل

إنشاء شخصيات مصنوعة بالذكاء الاصطناعي تتصرف مثل البشر

بلدية غزة تعلن عن وظيفة مهندس ميكاترونكس

مجموعة فاغنر الروسية تنفي أي تورط في السودان

20 ابريل 2023 . الساعة 02:16 بتوقيت القدس
...
مجموعة فاغنر الروسية تنفي أي تورط في السودان

نفت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يوم الأربعاء تورطها فيما يجري في السودان وقالت إن لا علاقة لها بالمعارك التي تدور في الدولة الأفريقية.

وقال دبلوماسيون غربيون في الخرطوم في مارس آذار 2022 إن فاغنر متورطة في استخراج غير مشروع للذهب في السودان إلى جانب أنشطة أخرى، وهو ما نفاه السودان.

اقرأ أيضا: السودان: تواصل الاشتباكات على الرغم من سريان الهدنة

وكتبت المجموعة على تيليجرام "نظرا لورود عدد كبير من الاستفسارات من مختلف وسائل الإعلام الأجنبية حول السودان، معظمها استفزازي، نرى من الضروري إبلاغ الجميع أن أفراد فاغنر ليس لهم وجود في السودان منذ أكثر من عامين".

وأضافت أنها لم تجر اتصالات منذ فترة طويلة بالحاكم العسكري للسودان، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أو نائبه، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، حميدتي، اللذين تقع قواتهما في قلب الصراع الحالي.

وذكرت أن الشركات المرتبطة بيفجيني بريجوجن، مؤسس مجموعة فاغنر ، ليس لها مصالح مالية في السودان، قائلة إن الصراع شأن سوداني داخلي بحت.

 

تويتر تويتر
#روسيا #السودان #البرهان #مجلس السيادة #فاغنر #قوات الدعم السريع #حمدتي

متعلقات

الأكثر قراءة