بالصور | كتلة الصحفي بغرب غزة تزور عائلات شهداء الإعلام وكبار الصحفيين بالمنطقة

زار وفد من كتلة الصحفي الفلسطيني بمنطقة غرب غزة عائلات شهداء الصحافة وأعلام وكبار الصحفيين في المنطقة بمناسبة حلول عيد الفطر.

وترأس وفد الكتلة رئيسته بالمنطقة وردة الزبدة وأمين السر يحيى اليعقوبي وأعضاء لجنة الأنشطة والفعاليات في الكتلة: زينب البواب وآلاء بلح وأحمد الناجي.

وزار الوفد عائلة الشهيد الصحفي يوسف أبو حسين واستمع من والده عن مناقبه وحياته المهنية وآخر اللحظات قبل استهدافه من طائرات الاحتلال.

وقال أبو حسين: إن "يوسف دفع حياته ثمنًا للكلمة الحرة وخدمة وطنه، وأنه كان يستعد للذهاب لعمله بالإذاعة قبل لحظات من استهداف البيت بصواريخ إسرائيلية حربية".

كما تفقد الوفد الصحافية آية أبو طاقية زوجة الشهيد المقاوم أسامة جنينة، مستذكرةً، حياة الشهيد الذي امتاز بالهمة العالية وبحبه لأطفاله وعائلته وانتمائه لوطنه، مما أكسبه حب العائلة والجيران والناس.

وهنأ الوفد زوجة وعائلة الإعلامي الراحل غسان رضوان "أبو النور" بالعيد، مستعرضةً دوره في تأسيس نادي الصحفي الصغير، وحرصه في إعداد وتربية الأجيال الصحافية عبر احتضان الأطفال وتنمية مواهبهم.

وشددت رضوان أهمية تبني فكرته ومواصلة رسالته وتعزيز دور الناي في احتضان الأطفال.

وفي السياق، استقبل أستاذ الإعلام بالجامعة الإسلامية أ. د. جواد الدلو وفد الكتلة، وتحاور مع الوفد الزائر حول كيفية الارتقاء في العمل وخدمة الصحفيين، مستعرضًا تجربته في تأسيس العديد من المؤسسات الإعلامية منذ بداية عمله الصحفي مطلع ثمانينيات القرن الماضي، ولمسيرة حافلة بالنجاحات والعطاء الممتد حتى الآن.

كما هنأ الوفد أستاذ الإعلام د. حسن أبو حشيش بمناسبة حلول عيد الفطر وشفائه من وعكة صحية ألمت به، مثنيين على دوره الكبير في تخريج الأجيال الصحفية بكفاءة عالية أرفدت سوق العمل الفلسطيني.

وزار الوفد كذلك أستاذ الإعلام د. وائل المناعمة، الذي رحب بزيارة الوفد، مشددًا، أهمية مد جسور التواصل والزيارات الاجتماعية التي من شأنها تعزيز أواصر المحبة والترابط.

من جانبها، أكدت رئيس مجلس الكتلة بغرب غزة وردة الزبدة، أن حملة زيارات المعايدة لعائلات الإعلاميين الشهداء تأتي من باب الوفاء والتقدير لتضحيات الزملاء الذين أفنوا حياتهم في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وللتأكيد أن ذكراهم ستبقى حيّة.

وشددت على أهمية التواصل المستمر مع أعلام الصحافة وكبار الإعلاميين في المنطقة للاستفادة من خبراتهم في الارتقاء في العمل الإعلامي وصقل خبرات الصحفيين.













