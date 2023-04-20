القبض على أنثى دب قتلت عدّاءً في إيطاليا

تمكّنت السّلطات الإيطاليّة من الإمساك بأنثى دبّ في جبال الألب الإيطالية، بعد قتلها شاباً، يبلغ من العمر 26 عاماً، كان يمارس الجري في المنطقة.

وفي التفاصيل، تعرّض العدّاء أندريا بابي لاعتداء قاتل في أوائل شهر نيسان الجاري، أثناء الرّكض على منحدرات جبل بيلر في برينتا دولوميت فوق بلدة كالديس، ممّا أثار الخوف والغضب في المنطقة، وفق ما أوردت الـ"بي بي سي".

وتمكّنت السلطات من تحديد الدبّة القاتلة اليافعة، والتي تبلغ 17 عاماً، واستدرجتها إلى الفخّ المليء بالفاكهة، حيث كانت برفقة أبنائها الثلاثة، فيما تتبّع حراس الغابات والكلاب آثار أقدامها في الثلج عبر الغابة في وادي ميليدريو.

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وتُعرف الدبّة باسم جيه جيه 4، وأصدرت السلطات أمراً بالتخلّص منها، إلا أنّه تمّ تأجيل إطلاق النّار على الدبّة إلى وقت لاحق، وتمّ نقل الدبّة المتّهمة إلى مركز للحياة البرية. ولم يتحدّد مصيرها بعد.

وقال حاكم المقاطعة ماوريتسيو فوجاتي، في مؤتمر صحافي: "كنّا نرغب في قتل الدبّة على الفور"، مضيفاً أنّه سيتمّ القضاء عليها في نهاية المطاف إذا وافقت المحكمة على ذلك في جلسة الشهر المقبل.

وتعتبر حيوانات الدببة من الأنواع المحمية في إيطاليا، وقد تزايدت أعدادها في السنوات الأخيرة بعد إعادة إدخالها إلى المنطقة قبل عقدين من الزمن.

وهاجمت هذه الدبّة من قبل والداً وابنه، وأصابتهما بجروح أثناء ممارسة رياضة السير لمسافات طويلة على جبل بيلر في عام 2020.

وقال مسؤولون إنّها كانت عدائية في الأيام الأخيرة، ممّا أدّى إلى تدمير الكاميرات الموضوعة لمراقبة تحركاتها.

تمّ تخدير الدبة بعد أسرها، ونُقلت إلى مركز رعاية الحيوانات في كاستيلر، بالقرب من مدينة ترينتو، حيث يتمّ أيضاً الاعتناء بالدّب الآخر المعروف باسم إم49، وهو الأكثر مطاردة في أوروبا.

وبحسب المسؤولين، فإنّ الصّغار الذين يبلغون العامين، وقد بلغوا مرحلة الفطام، غادروا المنطقة بعد القبض على الدّبة الأم.