كويكب بحجم برج إيفل يقترب من الأرض الأسبوع المقبل

من المتوقع أن يطير كويكب كبير الحجم يبلغ طوله 1312 قدمًا بالقرب من الأرض في 26 أبريل. وصرح مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) أن الكويكب، المسمى 2006 HV5، سوف يسافر بسرعة حوالي 38922 ميلاً في الساعة.

يبلغ عرض الكويكب أيضًا حوالي 1300 قدم. سوف يطير كويكب 2006 HV5 بالقرب من الأرض على مسافة 6.3 قمري. هذا يعني أنه سيكون على بعد 6.3 مرة من القمر.

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على الرغم من أن هذه المسافة قد تبدو بعيدة جدًا، إلا أنها في الواقع قريبة جدًا من حيث الفضاء، الكويكب سيكون على بعد حوالي 1.5 مليون ميل. وبالمقارنة، فإن أقرب كوكب لنا، كوكب الزهرة، يبعد عنا بحوالي 38 مليون ميل في أقرب نقطة له.

الكويكبات عبارة عن شظايا صخرية تركت من المراحل الأولى من تكوين النظام الشمسي والتي حدثت منذ مليارات السنين. حزام الكويكبات هو المكان الذي توجد فيه الغالبية العظمى من الكويكبات.

الكويكبات لها أشكال وأحجام متنوعة، تتراوح من تلك الصغيرة التي يبلغ طولها 30 قدمًا إلى أكبرها التي يبلغ عرضها مئات الآلاف. من بين أكبر الكويكبات في نظامنا الشمسي سيريس ويبلغ قطره 587 ميلًا وفيستا ويبلغ قطره حوالي 329 ميلًا. تتسبب مجموعة متنوعة من العوامل في تكسير الكويكبات من حزامها وتشق طريقها نحو كوكب الأرض والكواكب الأخرى.

وفقًا لعالم الفلك، فرانك مارشيس "نعتقد أنها تشكلت في حزام الكويكبات وتم طردها بواسطة الاصطدام (في هذه الحالة، يكون الكويكب جزءًا من كويكب كبير متأثر)، أو أن مداراتها قد تعرضت للاضطراب بسبب وجود أصداء كوكب المشتري في الحزام".

معلومات عن كويكب 2006 HV5

2006 HV5 هو واحد فقط من أكثر من 31000 جسم قريب من الأرض، التي اكتشفها العلماء حتى الآن. توصف الأجسام القريبة من الأرض بأنها أجسام فلكية تمر في حدود 30 مليون ميل من مدار الأرض.

من بينها، هناك فئة فرعية من "الأجسام التي يحتمل أن تكون خطرة" والتي تُعرف بأنها تلك التي تقع في نطاق 4.6 مليون ميل من مدار الأرض ويبلغ قطرها أكثر من 460 قدمًا. حددت وكالة ناسا حوالي 2300 جسم يحتمل أن تكون خطرة حتى الآن.

لحسن الحظ، هناك فرصة ضئيلة للغاية في أن يصطدم 2006 HV5 بالأرض. بدلاً من ذلك، سوف يطير من أمامنا ويستمر في رحلته عبر بقية النظام الشمسي.