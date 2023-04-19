بلدية غزة تعلن عن وظيفة مهندس ميكاترونكس

وصل موقع " " إعلان توظيف صادر عن بلدية غزة تعلن فيه عن وظيفة مهندس ميكاترونكس وذلك وفقاً لما يلي :

شروط الترشح:-

1. أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في (هندسة الميكاترونكس) من جامعة معترف بها.

2. ألا يزيد عمر المرشح عن (30) سنة.

3. أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (سنتين) في مجال العمل.

4. أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.

5. أن يكون عضواً في نقابة المهندسين.

6. يفضل أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول.

7. يكون بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض تؤثر على جودة عمله.

المهام والمسئوليات:-

المشاركة في إعداد الخطة الصيانة السنوية لمرافق الصرف الصحي.

·المشاركة في إعداد جداول الكميات، المخططات والمواصفات الخاصة بمشاريع الصيانة والمشاريع التطويرية

·المشاركة في تجهيز برنامج العمل اليومي وفقأ لبرنامج الصيانة الوقائية والطارئة.

·تشخيص الأعطال الميكانيكية والإشراف على صيانتها لمضخات الصرف الصحي الكهربائية ومضخات الديزل, مضخات المياه, أجهزة الكلورة، المحابس، الردادات, محابس الهواء, المانيفولت, مشاطات الأوساخ, ماكينات إزالة الرمال, الرافعات, ضواغط الهواء, خزانات السيرج تانك, أبراج المعالجة.

·تشخيص الأعطال الكهربائية والإشراف على صيانتها للوحات التشغيل والتحكم في محطات الصرف الصحي ولوحات التشغيل والتحكم في آبار المياه.

·تشخيص الأعطال والإشراف على صيانتها والخاصة بأجهزة PLC (Hardware & Software), وأجهزة القياس والمراقبة.

·المشاركة في إعداد التقارير الفنية.

·تطبيق ومتابعة وسائل الأمان والسلامة المهنية.

·متابعة التحصيل الفني ومدى تطبيقه عملياً في عمليات تشخيص الأعطال للفنيين ونقل الخبرات لهم والمشاركة في تقيمهم.

·المحافظة على تنظيم وترتيب ورشة الصيانة من حيث قطع الغيار والمعدات وأدوات العمل.

·المحافظة على القطع القديمة وتخزينها بالطريقة الصحيحة.

·القيام بأية مهام أخرى يكلف بها ضمن اختصاصه.

·تمثيل قسم المعلومات والشكاوى داخل وخارج البلدية.

المهارات المطلوبة:-

·القدرة على تشخيص الأعطال وصيانتها لمضخات الصرف الصحي الكهربائية ومضخات الديزل, مضخات المياه, أجهزة الكلورة، المحابس، الردادات, محابس الهواء, المانيفولت, مشاطات الأوساخ, ماكينات إزالة الرمال, الرافعات, ضواغط الهواء, خزانات السيرج تانك, أبراج المعالجة.

·القدرة على تشخيص الأعطال وصيانتها للوحات التحكم التشغيل والتحكم في محطات الصرف الصحي ولوحات التشغيل والتحكم في آبار المياه.

·القدرة على تشخيص الأعطال و صيانتها والخاصة بأجهزة PLC (Hardware & Software), وأجهزة القياس والمراقبة.

·قراءة المخططات الميكانيكية والكهربائية.

·القدرة على قراءة وفهم تعليمات الشركات المصنعة للمعدات والقطع الميكانيكية والكهربائية ذات العلاقة.

·استخدام أجهزة الفحص الميكانيكية والكهربائية وتشخيص الأعطال.

·القدرة على تحديد أية ظروف غير طبيعية لعمل وحدات الضخ والمعدات الميكانيكية والمعدات والقطع الكهربائية.

·تحمل العمل في أي وقت خارج أوقات الدوام والقدرة على العمل تحت الضغط والعمل بروح الفريق.

·القدرة على العمل في ظروف وبيئة محطات الصرف الصحي.

·استخدام الحاسوب (Microsoft Office, AutoCAD, SolidWorks, PLC programming, LabVIEW)

·المعرفة باللغة الإنجليزية.

طريقة التسجيل

- على الراغبين في التقدم للوظيفة المذكورة أعلاه تقديم طلب توظيف (على موقع بلدية غزة الإلكتروني) من خلال الضغط ( هنا ) مرفقاً معها الوثائق الثبوتية من شهادات أكاديمية ومهنية وخبرات وأي وثائق ذات علاقة لتعزيز الطلب المقدم، وذلك في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 25/04/2023م.