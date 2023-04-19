فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إنشاء شخصيات مصنوعة بالذكاء الاصطناعي تتصرف مثل البشر

بلدية غزة تعلن عن وظيفة مهندس ميكاترونكس

80 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى في ليلة الـ29 من رمضان

خطة برشلونة لتوفير 440 مليون يورو من أجل ميسي

تغريم توتنهام وبرايتون بعد اشتباك بالمنطقة الفنية

الداخلية بغزة تشرع بتطبيق خطة عيد الفطر

شاهد | لحظة هروب مرضى من حريق هائل بمستشفى في الصين

مصري يقتل نجله بين المارة بطريقة مروعة

قرار الاتحاد الإسباني بشأن شكوى إلتشي ضد غافي

هازارد يستعد للعودة إلى الدوري الإنجليزي

80 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى في ليلة الـ29 من رمضان

19 ابريل 2023 . الساعة 22:43 بتوقيت القدس
...
80 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى في ليلة الـ29 من رمضان

أدى عشرات آلاف المصلين، اليوم الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، في ليلة الـ29 من شهر رمضان الفضيل.

وأحيا قرابة 80 ألف مصلٍ العشاء والتراويح في ليلة الـ29 من رمضان في المسجد الاقصى المبارك.

وأدت المرابطتان المقدسيتان خديجة خويص وهنادي الحلواني الصلاة قرب باب الأسباط، حيث لم يكتفِ الاحتلال بإبعادهن عن المسجد الأقصى، فأبعدهنّ عن البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وتتواصل الدعوات لاستمرار شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الرباط والاعتكاف في الأيام المتبقية من شهر رمضان مع وجود متسع وأماكن كثيرة للمزيد من المصلين.

وانتشرت في ساحات الأقصى عشرات الخيام التي نصبها المعتكفون في أنحاء المسجد المبارك، في أجواء روحانية مليئة بالمحبة والطمأنينة.

 

تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #80 ألف مصلي #صلاة العشاء والتراويح #ليلة ال29 من رمضان

متعلقات

الأكثر قراءة