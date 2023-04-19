خطة برشلونة لتوفير 440 مليون يورو من أجل ميسي

ستعد برشلونة الإسباني لوضع اللمسات الأخيرة على "روافع اقتصادية" جديدة ستمنح خزائن النادي الكتالوني، أكثر من 400 مليون يورو أي ما يعادل 437 مليون دولار، خلال المرحلة المقبلة.



وحسب مجلة "فوربس" الشهيرة، فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة يستعد لتفعيل رافعة اقتصادية جديدة هذا الصيف، على غرار ما قام به النادي الكتالوني الموسم الماضي، لتأمين الأموال اللازمة لإتمام تعاقداته الجديدة.



وأقدم برشلونة على بيع نسبة من حقوق البث التلفزيوني المستقبلية، وحصتين بنسبة 24.5% من استديوهاته الخاصة بقيمة 100 مليون يورو، بهدف تأمين تعاقدات روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجول كوندي.



ويدخل برشلونة في الوقت الراهن، المرحلة النهائية من عملية بيع 24% من المركز السمعي والبصري التابع للنادي الكتالوني، إلى جانب بحث فكرة بيع حصة جديدة في استوديوهات برشلونة لتأمين الأموال اللازمة للموسم المقبل.



وتأتي تحركات برشلونة بهدف توفير الأموال اللازمة لاستعادة خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الراهن مع باريس سان جيرمان الفرنسي، دون توصل الطرفين إلى اتفاق من أجل تجديده.



وسبق لخوان لابورتا، رئيس برشلونة الإسباني، تفجير مفاجأة من العيار الثقيل في كلمة أرسلها إلى جماهير النادي الكتالوني، قائلاً فيها إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيعود إلى برشلونة قريباً.



وعند سؤال لابورتا عن عودة ميسي إلى برشلونة رد بكلمة سريعة قائلاً: "نعم" وسط ابتسامة كبيرة سيطرت على وجه رئيس النادي الكتالوني، مما أعاد الكثير من الأمل لرؤية النجم الأرجنتيني في صفوف النادي الكتالوني الموسم المقبل.



ولا تبدو مهمة برشلونة سهلة في استعادة ميسي، حيث يحتاج النادي الكتالوني إلى تقليص فاتورة رواتبه بما يصل إلى 200 مليون يورو، قبل البدء في إبرام تعاقدات جديدة الصيف القادم، لكن كلمات لابورتا الواثقة فسرها الصحفي الشهير فابريزيو رومانو بالقول إن ميسي قد وافق بالفعل على العودة إلى الكامب نو.



وخاض ميسي البالغ من العمر 35 عاماً، ما يصل إلى 35 مواجهة مع باريس سان جيرمان عبر مختلف المسابقات هذا الموسم، أحرز خلالها 20 هدفاً مع تقديم 18 تمريرة حاسمة، لكن عقده ينتهي بنهاية الموسم دون التوصل إلى اتفاق لتجديده.



جدير بالذكر أن ميسي هو أبرز أساطير برشلونة على الإطلاق، حيث لعب في صفوفهم 16 موسماً، خاض فيها 778 مواجهة، محرزاً 672 هدفاً مع تقديم 303 تمريرات حاسمة، ليقود البلوغرانا نحو الكثير من الألقاب المحلية والأوروبية.

المصدر / فلسطين اونلاين