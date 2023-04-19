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تغريم توتنهام وبرايتون بعد اشتباك بالمنطقة الفنية

19 ابريل 2023 . الساعة 22:31 بتوقيت القدس
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تغريم توتنهام وبرايتون بعد اشتباك بالمنطقة الفنية

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء تغريم توتنهام هوتسبير وبرايتون آند هوف ألبيون 100 ألف جنيه إسترليني (124 ألف دولار) لكل منهما بعد اشتباكات بين عناصر الفريقين في المنطقة الفنية خلال مواجهة جمعت بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الثامن من أبريل نيسان.

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وطرد الحكم مدرب توتنهام المؤقت كريستيان ستيليني ومدرب برايتون روبرتو دي تسيربي في الدقيقة 58 من المباراة التي فاز بها توتنهام 2-1 بعد مشاجرة تورط فيها لاعبون من الفريقين.

وقال الاتحاد في بيان "أقر الناديان بالإخفاق في ضمان حسن تصرف عناصرهما في الدقيقة 58".

المصدر / رويترز
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#توتنهام #غرامة مالية #برايتون #الدوري الإنجليزي الممتاز #الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

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