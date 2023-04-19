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أودى بحياة 29 شخصا

شاهد | لحظة هروب مرضى من حريق هائل بمستشفى في الصين

19 ابريل 2023 . الساعة 22:03 بتوقيت القدس
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شاهد | لحظة هروب مرضى من حريق هائل بمستشفى في الصين

لقي 29 شخصا على الأقل حتفهم جراء حريق اندلع الثلاثاء في أحد مستشفيات بكين، وفق حصيلة رسمية جديدة الأربعاء، في إحدى أسوأ الكوارث تشهدها العاصمة الصينية منذ أكثر من عشرين عاما، وعزيت أسبابها الأولية الى أعمال صيانة داخلية.

ودفع الحريق الذي اندلع بعيد ظهر أمس وتمّ إخماده في أقل من ساعة، المرضى الى الهرب من النوافذ أو الاحتماء على أجهزة التكييف المعلّقة على واجهة المبنى، وفق ما أظهرت صور ولقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتمّ حظرها بسرعة.د

وأعلن مسؤول محلي الأربعاء ارتفاع حصيلة القتلى جراء الحريق الى 29 شخصا، بعدما كانت حصيلة سابقة صادرة الثلاثاء تفيد عن مقتل 21 شخصا.

 

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