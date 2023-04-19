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مصري يقتل نجله بين المارة بطريقة مروعة

19 ابريل 2023 . الساعة 21:43 بتوقيت القدس
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مصري يقتل نجله بين المارة بطريقة مروعة

أقدم مواطن مصري على قتل نجله في منطقة ميدان الجامع بمصر الجديدة عندما نشبت مشاجرة بين الرجلين انتهت بمقتل الابن وسط الشارع وأمام المارة.

وقالت مصادر امنية ان مشاجرة نشبيت بين الاب وابنه اللذان يعملان في مسح الاحذية ويبدو ان المشكلة كانت تدور على الايراد والارباح وفق ما اعلنت أجهزة الأمن بالقاهرة

واكدت المصادر الامنية ان الأب اعتدى على نجله البالغ من العمر 14 سنة بسلاح أبيض بطعنة نافذة فى الصدر لقي مصرعه على إثرها.

ومع وصول الاجهزة الامنية اعتقل الاب ونقل الى قسم التحقيقات فيما تم ترحيل جثة الابن الى المشرحة

 

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#مصر #شخص يقتل ابنه #مصر الجديدة #ميدان الجامع

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