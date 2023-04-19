قرار الاتحاد الإسباني بشأن شكوى إلتشي ضد غافي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم حفظ الشكوى التي تقدم بها نادي إلتشي ضد إشراك برشلونة للاعب بابلو بايز غافيريا "غافي" بصورة مخالفة للوائح في اللقاء الذي دار بينهما 1 أبريل/ نيسان، وانتهى بفوز البارسا (4-0).



وقرر الاتحاد حفظ الشكوى بناء على اعتبار أن اللاعب كان مسجلًا وفقًا للوائح الجارية في قائمة الفريق، واعتبر القرار أن غافي "كان يوفي بكل الشروط المطلوبة في المادة 248.1" من اللائحة العامة.



وأشار القرار: "كان اللاعب مسجلًا بالفعل وفقًا للوائح، وحاصل على التصريح اللازم في الفترات التي تنص عليها اللائحة"، وبالتالي فإن مشاركته في المباراة كانت قانونية.



جدير بالذكر أن غافي (18 عامًا) شارك أمام إلتشي أساسيًا وقدّم تمريرة حاسمة إلى ليفاندوفسكي سجّل منها الهدف الثالث في الدقيقة (66)، قبل أن يخرج اللاعب الإسباني الواعد بقرار من المدرب تشافي هيرنانديز لصالح زميله الإيفواري فرانك كيسي بعدها بدقيقتين.



ويتصدر برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة بعد انقضاء 29 جولة من البطولة،ً متقدما على غريمه التقليدي ريال مدريد الثاني بفارق 11 نقطة، بينما يقع إلتشي في ذيل الترتيب برصيد 13 نقطة فقط مع بقاء 9 جولات على إسدال الستار عن البطولة.

المصدر / فلسطين اونلاين