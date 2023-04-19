سبب احتفال رودريغو على طريقة رونالدو بعد التسجيل في تشيلسي

اختار البرازيلي رودريغو سيلفا دو غوس، مهاجم ريال مدريد الإسباني، صاحب هدفي فريقه أمام تشيلسي الإنجليزي على ملعب (ستامفورد بريدج)، الاحتفال بطريقة كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله الهدف الأول في شباك "البلوز"، مبررًا ذلك بأن البرتغالي يُعد "مثله الأعلى" في كرة القدم.



وقال المهاجم البرازيلي في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "فكرت أولًا في الانزلاق على العشب، لكنني أعاني من التهاب بسيط في ركبتي، ولا يمكنني فعل ذلك. ثم فكرت بسرعة في مثلي الأعلى كريستيانو رونالدو".



ويمتلك صاحب الـ22 عامًا علاقة خاصة مع دوري أبطال أوروبا؛ إذ سجل فيه 16 هدفًا في 37 مباراة؛ وفي هذا الصدد، قال النجم الواعد "حتى اليوم، لا أعرف كيف أشرح ذلك، لكنها منافسة خاصة جدًا بالنسبة لي. في كل مرة لعبت فيها، كنت أفعل شيئًا مميزًا لمساعدة الفريق".



وتابع: "أنا سعيد للغاية. أريد المساهمة في تسجيل المزيد من الأهداف والفوز بدوري الأبطال مرات أكثر.. إنه لمن دواعي سروري أن أكون في مدريد، أكبر فريق في العالم".



وشدد: "لدينا التزام بالوصول إلى نصف النهائي والنهائي والفوز بدوري أبطال أوروبا. نحن نضع ذلك في أولوياتنا، علينا أن نقدم مباريات جيدة كما نفعل نحن حاليًا، وصلنا إلى مرحلة متقدمة، ونأمل أن نستمر على هذا المنوال".



وأقر المهاجم بأنه كان بإمكان تشيلسي التقدم 1-0 في الشوط الأول، لكن الحارس تيبو تمكن من التصدي للكرة قبل أن يسجل الهدف الأول في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.



وأوضح أن "الميرينغي" ينتظر معرفة ما إذا كان سيواجه مانشستر سيتي أو بايرن ميونخ في نصف النهائي، مؤكدًا أنهم "مستعدون لأي شيء".



وحجز ريال مدريد مقعده في نصف نهائي دوري الأبطال بفوزه مساء الثلاثاء على تشيلسي في إياب ربع نهائي البطولة بهدفين دون رد، بعد أن فاز ذهابًا بنفس النتيجة على (سانتياغو برنابيو) بمدريد قبل أسبوع.

المصدر / فلسطين اونلاين