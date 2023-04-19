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13 عملاً مقاوماً في الضفة والقدس خلال 24 ساعة

19 ابريل 2023 . الساعة 20:45 بتوقيت القدس
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رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 13 عملًا مقاوما بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، من بينها أربع عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وإعطاب آلية عسكرية، واندلاع مواجهات، خلال 24 ساعة.

وأوضح تقرير "معطى" اليوم الأربعاء، أن المقاومين أطلقوا النار صوب حاجز "حوارة" في نابلس، ومستوطنة "افني حيفتس" في طولكرم، كما اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة "قباطية" جنوبي شرق جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقال "تمكن الشباب الثائر من إعطاب آلية عسكرية لجيش الاحتلال خلال مواجهات في نحالين ببيت لحم".

ولفت إلى أن مواجهات اندلعت في سبع نقاط بمناطق متفرقة، شهدتها مناطق "رام الله" و"جنين" و"أريحا" و"بيت لحم"، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

يذكر أن "معطى وثق في الأسبوع الأول من الشهر الجاري 368 عملاً مقاوماً، بينها 56 عملية إطلاق نار، أسفرت عن تسعة جرحى بصفوف قوات الاحتلال والمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #أعمال مقاومة #الضفة الغربية

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