عطون يدعو للحفاظ على الرباط في الأقصى لمواجهة أطماع الاحتلال

دعا النائب أحمد عطون أبناء شعبنا للحفاظ على وتيرة الرباط والحشد في المسجد الأقصى، بعد شهر رمضان، لمواجهة أطماع الاحتلال فيه.

وقال عطون في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "إذا كان الاعتكاف في رمضان واجب فإنه في بقية العام أوجب لأنه الاحتلال لا يدخر جهدا من خلال فرض أكبر كم من الوقائع في المسجد الأقصى".

وأكد أن العائق الوحيد أمام مخططات الاحتلال في الأقصى هو الرباط والتواجد فيه، مبينا أن المقدسيين والمرابطين استطاعوا وقف إجراءات الاحتلال التهويدية فيه، والحد السعر الاحتلالي في الأقصى.

وأوضح أن الاحتلال يسير وفق مخططات ورؤى لتنفيذ حلمه في الأقصى، داعيا كل الفلسطينيين ألا يتركوا الأقصى وحيدا بعد رمضان.

وشدد على ضرورة الحفاظ على التواجد والرباط في المسجد الأقصى، وإعمار باحاته، والتصدي لاقتحامات المستوطنين المتكررة.

المصدر / فلسطين أون لاين