مواجهات في رام الله واعتداءات للاحتلال ومستوطنيه في أريحا والخليل

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، قرب قرية كفر مالك شمال شرق رام الله.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب الشبان خلال المواجهات المندلعة شمال شرق رام الله.

وفي أريحا، أصيب عدد من المواطنين، بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام بشكل كثيف عند مدخل مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال شارع القدس في المنطقة الجنوبية في أريحا، وتمركزت عند مدخل مخيم عقبة جبر الرئيسي.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام بشكل كثيف، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين عند مدخل المخيم بالاختناق

كما هدم مستوطنون بحماية جنود الاحتلال، عددا من المحال التجارية في البلدة القديمة من الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين هدموا نحو خمسة محال تجارية تقع في السوق المعروف بسوق العتق "الرايش" قرب مسجد السنية، داخل منطقة الحسبة القديمة.

ويغلق الاحتلال المنطقة ويعزلها بالكامل منذ أكثر من 25 عاما، ويمنع المواطنين وأصحابها دخولها أو الوصول إليها، بالتزامن مع انتهاكات المستوطنين المتواصلة فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين