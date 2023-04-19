العواودة: حماقات الاحتلال ضد المرابطين بالأقصى ستواجه بمزيد من المقاومة

أكدت الناشطة السياسية انتصار العواودة، أن حماقات الاحتلال المتكررة بحق المسجد الأقصى والمرابطين فيه، ستواجه بمزيد من عمليات المقاومة.

وأوضحت العواودة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن الشعب الفلسطيني متمسك بالأقصى، ويزداد هذا التمسك يوما بعد يوم.

وتابعت: "كل حماقة يرتكبها المحتل بحق الأقصى وضد المرابطين سيواجه بما هو أشد، ولسنا بعيدين عن انطلاق موجة المقاومة والمواجهة التي حصلت في أول رمضان".

وتتواصل الدعوات لاستمرار شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الرباط والاعتكاف في الأيام المتبقية من شهر رمضان مع وجود متسع وأماكن كثيرة للمزيد من المصلين.

وانتشرت في ساحات الأقصى عشرات الخيام التي نصبها المعتكفون في أنحاء المسجد المبارك، في أجواء روحانية مليئة بالمحبة والطمأنينة.

وأدى أكثر من 70 ألف مصلٍ صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، في الليلة الثامنة والعشرين من شهر رمضان الفضيل.

المصدر / فلسطين أون لاين