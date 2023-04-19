رغم تمديد عقده.. محمد النني يرغب في البقاء لفترة أطول مع أرسنال

عرب المصري محمد النني، لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي، عن رغبته في البقاء ضمن صفوف النادي اللندني لأطول فترة ممكنة، بعد 9 سنوات من انضمامه إلى الفريق عام 2016 قادماً من بازل السويسري.



وقال النني في تصريحات نقلها موقع "ديلي ميل": "في أول مقابلة أجريتها على الإطلاق بعد انضمامي إلى أرسنال، قلت إنني أرغب في التحول إلى أسطورة مع الغانرز خلال المستقبل، ما زلت أريد أن أكون كذلك، أريد البقاء هنا لأطول فترة ممكنة بسبب حبي الشديد لأرسنال".



وأضاف اللاعب المصري البالغ من العمر 30 عاماً: "لا أعتقد أن بمقدوري الرحيل واللعب لفريق آخر بعد الآن، أتيت إلى أرسنال لأقدم كل شيء، والتأكد من أنني أستطيع البقاء في ملعب الإمارات لأطول فترة ممكنة".



وعن صيام شهر رمضان المبارك، أكد النجم الذي يُعد أحد أبرز اللاعبين المسلمين المحترفين في أوروبا، أن نجوم كرة القدم لا يتأثرون جسدياً بصورة كبيرة بفعل الصيام في رمضان.



وتابع نجم أرسنال حديثه بالقول: "صيام شهر رمضان المبارك قد يساعد اللاعبين المسلمين على التألق بصورة كبيرة في ملاعب كرة القدم، هذا الأمر يتضح بصورة كبيرة مما يقدمه محمد صلاح مع ليفربول خلال رمضان".



واختتم اللاعب المصري حديثه بالقول: "صلاح لم ينقطع عن تسجيل الأهداف في شهر رمضان المبارك، الصيام عبادة لا يمكن التنازل عنها، والله سبحانه وتعالى سيكافئ اللاعبين على الالتزام بها".



وتأتي كلمات النني بعد توتر في علاقته بمواطنه صلاح بسبب إعجاب نجم أرسنال بلقطة تظهر احتفال الحارس آرون رامسديل بعد تصديه لركلة جزاء من نجم الريدز، الأمر الذي أغضب الأخير ودفعه لمقاطعة النني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ويغيب النني عن صفوف أرسنال لفترة طويلة بفعل إصابة أجبرته على الخضوع لعملية جراحية، قبل أن يقدم النادي اللندني على تجديد تعاقده حتى الثلاثين من يونيو/ حزيران للعام 2024، بعد مشاركته في 8 مباريات هذا الموسم.



جدير بالذكر أن النني خاض خلال مسيرته مع أرسنال 155 مواجهة، أحرز خلالها 6 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

المصدر / فلسطين اونلاين