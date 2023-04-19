فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ألمانيا.. أكثر من 250 كاهنا يشتبه في ارتكابهم اعتداءات جنسية

مستوطنون يهدمون محالَّ تجارية في البلدة القديمة بالخليل

"شاهد" تدين تورط شركات كبرى في انتهاكات حقوق الأسرى الفلسطينيين

الجعبري: المباحث حقَّقت نجاحاً كبيراً في منع تداول المفرقعات الخطرة

مسيّرات تجسس صينية فائقة السرعة تهدّد تايوان وسفن أميركا

لماذا قدَّم دوماني استقالته من رئاسة جامعة بيرزيت؟

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتزيل علم فلسطين

راصد جوي يتوقَّع طقس فلسطين حتى أول أيام عيد الفطر

شومان: وحدة الحركة الأسيرة وراء إنجازاتها الوطنية

طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

ألمانيا.. أكثر من 250 كاهنا يشتبه في ارتكابهم اعتداءات جنسية

19 ابريل 2023 . الساعة 16:51 بتوقيت القدس
...

ذكرت مطرانية فرايبورغ في ألمانيا، أن أكثر من 250 كاهنًا وردت أسماؤهم كمشتبهين في تقرير عن الانتهاكات الجنسية الحاصلة في الكنائس.

وفقًا للتقرير الذي أعده رئيس لجنة الأبحاث في المطرانية ماغنوس ستريت، أن أكثر من 250 كاهنًا، بينهم رئيس الأساقفة السابق روبرت زوليتش​​، متهمون في حوادث تتعلق بالعنف الجنسي ضد أكثر من 540 شخصًا.

ولفت التقرير إلى أن الأرقام قد تكون أعلى مما ورد في التقرير المكون من 600 صفحة.

ويتناول التقرير أكثر من 20 حالة اعتداء جنسي، ويبحث في مدى اهتمام قادة الكنيسة بالضحايا وعائلاتهم.

المصدر / الأناضول
تويتر تويتر
#ألمانيا

متعلقات

الأكثر قراءة