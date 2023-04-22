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22 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

22 ابريل 2023 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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22 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 22 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:

  • 571 ولادة الرسول محمد بن عبد الله.
  • 1453 المسلمون يفتحون القسطنطينية على يد محمد الفاتح.
  • 1500 اكتشاف البرازيل عن طريق الصدفة عن طريق البحار البرتغالي بيدرو ألفاريز كابرال والتي ضمها باسم مملكة البرتغال.
  • 1906 افتتاح دورة الألعاب الصيفية لعام 1906 في أثينا، وهي دورة لا تعترف بها اللجنة الأولمبية الدولية حاليًا.
  • 1948 عصابات هاجانا الصهيونية تهاجم في منتصف الليل مدينة حيفا وتقتل أكثر من 150 مدنياً فلسطينياً من سكان المدينة.
  • 1952 إيران تحتج لدى المملكة المتحدة على تدخلها في شئون البحرين، وذلك لأن إيران تعتبر البحرين أرض إيرانية.
  • 1979 هجوم مسلح استهدف المعبد اليهودي في فيينا، ونسب إلى منظمة الصاعقة الفلسطينية المقربة من حزب البعث الحاكم في سوريا وأوقع قتلى وجرحى.
  • 1994 القوى السياسية في غزة تتوصل إلى تفاهم بينها لاعتماد الحوار وسيلة لإنهاء المشكلات البينية وتفادي العنف وذلك بعد قيام السلطة الفلسطينية.
  • 2001 عملية فدائية في كفار سابا أدت إلى مقتل إسرائيليين وإصابة 41 آخرين بجروح.
  • 2019 فوز الممثل الأوكراني فولوديمير زيلينكسي في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية بنسبة 73% من إجمالي الأصوات.
  • 2021 نجاح تجربة ناسا لإنتاج الأكسجين على المريخ من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي للكوكب.
  • 2022 استشهاد القساميين إياد حمدونة من عصيرة الشمالية وطاهر جرارعة من نابلس في اشتباك مسلح مع العدو أسفر عن مقتل جنديين.
المصدر / فلسطين أون لاين
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