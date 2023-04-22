22 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 22 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

571 ولادة الرسول محمد بن عبد الله.

ولادة الرسول محمد بن عبد الله. 1453 المسلمون يفتحون القسطنطينية على يد محمد الفاتح.

المسلمون يفتحون القسطنطينية على يد محمد الفاتح. 1500 اكتشاف البرازيل عن طريق الصدفة عن طريق البحار البرتغالي بيدرو ألفاريز كابرال والتي ضمها باسم مملكة البرتغال.

اكتشاف البرازيل عن طريق الصدفة عن طريق البحار البرتغالي بيدرو ألفاريز كابرال والتي ضمها باسم مملكة البرتغال. 1906 افتتاح دورة الألعاب الصيفية لعام 1906 في أثينا، وهي دورة لا تعترف بها اللجنة الأولمبية الدولية حاليًا.

افتتاح دورة الألعاب الصيفية لعام 1906 في أثينا، وهي دورة لا تعترف بها اللجنة الأولمبية الدولية حاليًا. 1948 عصابات هاجانا الصهيونية تهاجم في منتصف الليل مدينة حيفا وتقتل أكثر من 150 مدنياً فلسطينياً من سكان المدينة.

عصابات هاجانا الصهيونية تهاجم في منتصف الليل مدينة حيفا وتقتل أكثر من 150 مدنياً فلسطينياً من سكان المدينة. 1952 إيران تحتج لدى المملكة المتحدة على تدخلها في شئون البحرين، وذلك لأن إيران تعتبر البحرين أرض إيرانية.

إيران تحتج لدى المملكة المتحدة على تدخلها في شئون البحرين، وذلك لأن إيران تعتبر البحرين أرض إيرانية. 1979 هجوم مسلح استهدف المعبد اليهودي في فيينا، ونسب إلى منظمة الصاعقة الفلسطينية المقربة من حزب البعث الحاكم في سوريا وأوقع قتلى وجرحى.

هجوم مسلح استهدف المعبد اليهودي في فيينا، ونسب إلى منظمة الصاعقة الفلسطينية المقربة من حزب البعث الحاكم في سوريا وأوقع قتلى وجرحى. 1994 القوى السياسية في غزة تتوصل إلى تفاهم بينها لاعتماد الحوار وسيلة لإنهاء المشكلات البينية وتفادي العنف وذلك بعد قيام السلطة الفلسطينية.

القوى السياسية في غزة تتوصل إلى تفاهم بينها لاعتماد الحوار وسيلة لإنهاء المشكلات البينية وتفادي العنف وذلك بعد قيام السلطة الفلسطينية. 2001 عملية فدائية في كفار سابا أدت إلى مقتل إسرائيليين وإصابة 41 آخرين بجروح.

عملية فدائية في كفار سابا أدت إلى مقتل إسرائيليين وإصابة 41 آخرين بجروح. 2019 فوز الممثل الأوكراني فولوديمير زيلينكسي في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية بنسبة 73% من إجمالي الأصوات.

فوز الممثل الأوكراني فولوديمير زيلينكسي في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية بنسبة 73% من إجمالي الأصوات. 2021 نجاح تجربة ناسا لإنتاج الأكسجين على المريخ من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي للكوكب.

نجاح تجربة ناسا لإنتاج الأكسجين على المريخ من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي للكوكب. 2022 استشهاد القساميين إياد حمدونة من عصيرة الشمالية وطاهر جرارعة من نابلس في اشتباك مسلح مع العدو أسفر عن مقتل جنديين.

المصدر / فلسطين أون لاين