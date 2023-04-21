21 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 21 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 753 ق.م إنشاء مدينة روما على يد رومولوس ورموس.
- 1941 سلطات الانتداب الفرنسي تعين تاج الدين الحسيني رئيساً على سوريا تحت الانتداب.
- 1961 الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 1604 الذي يدعو إلى الإيعاز إلى الجنة التوفيق برفع تقرير عن إعادة اللاجئين إلى ديارهم.
- 1982 مصر تستعيد منطقة شرم الشيخ التي هي جزء من سيناء في إطار اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.
- 2004 انفجار في إدارة المرور في المملكة العربية السعودية يودي بحياة 4 أشخاص ويصيب 145 آخرين بجروح.
- 2008 استشهاد 3 مقاومين في عملية اقتحام لموقع إسرائيلي شمال قطاع غزة.
- 2009 إطلاق المكتبة الرقمية العالمية التابعة لـ(يونسكو).
- 2013 استشهاد شاب من بلدة الطيرة في منطقة المثلث داخل الأراضي المحتلة عام 1948 برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
- 2015 الحكم بالسجن عشرين عاماً على الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضية أحداث قصر الاتحادية.
- 2015 قطار جي آر ماغليف الياباني يسجل سرعة مقدارها 603 كيلومتر في الساعة، محطماً بذلك الرقم القياسي العالمي كأسرع قطار في العالم.
- 2019 مقتل حوالي 321 شخصًا وجرح ما يزيد عن 500 آخرين في سلسلة تفجيراتٍ طالت كنائس وفنادق في 3 مُدن سريلانكيَّة بِالتزامن مع احتفالات عيد الفُصح.
المصدر / فلسطين أون لاين