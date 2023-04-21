21 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 21 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

753 ق.م إنشاء مدينة روما على يد رومولوس ورموس.

ق.م إنشاء مدينة روما على يد رومولوس ورموس. 1941 سلطات الانتداب الفرنسي تعين تاج الدين الحسيني رئيساً على سوريا تحت الانتداب.

سلطات الانتداب الفرنسي تعين تاج الدين الحسيني رئيساً على سوريا تحت الانتداب. 1961 الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 1604 الذي يدعو إلى الإيعاز إلى الجنة التوفيق برفع تقرير عن إعادة اللاجئين إلى ديارهم.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 1604 الذي يدعو إلى الإيعاز إلى الجنة التوفيق برفع تقرير عن إعادة اللاجئين إلى ديارهم. 1982 مصر تستعيد منطقة شرم الشيخ التي هي جزء من سيناء في إطار اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.

مصر تستعيد منطقة شرم الشيخ التي هي جزء من سيناء في إطار اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. 2004 انفجار في إدارة المرور في المملكة العربية السعودية يودي بحياة 4 أشخاص ويصيب 145 آخرين بجروح.

انفجار في إدارة المرور في المملكة العربية السعودية يودي بحياة 4 أشخاص ويصيب 145 آخرين بجروح. 2008 استشهاد 3 مقاومين في عملية اقتحام لموقع إسرائيلي شمال قطاع غزة.

استشهاد 3 مقاومين في عملية اقتحام لموقع إسرائيلي شمال قطاع غزة. 2009 إطلاق المكتبة الرقمية العالمية التابعة لـ(يونسكو).

إطلاق المكتبة الرقمية العالمية التابعة لـ(يونسكو). 2013 استشهاد شاب من بلدة الطيرة في منطقة المثلث داخل الأراضي المحتلة عام 1948 برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

استشهاد شاب من بلدة الطيرة في منطقة المثلث داخل الأراضي المحتلة عام 1948 برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي. 2015 الحكم بالسجن عشرين عاماً على الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضية أحداث قصر الاتحادية.

الحكم بالسجن عشرين عاماً على الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضية أحداث قصر الاتحادية. 2015 قطار جي آر ماغليف الياباني يسجل سرعة مقدارها 603 كيلومتر في الساعة، محطماً بذلك الرقم القياسي العالمي كأسرع قطار في العالم.

قطار جي آر ماغليف الياباني يسجل سرعة مقدارها 603 كيلومتر في الساعة، محطماً بذلك الرقم القياسي العالمي كأسرع قطار في العالم. 2019 مقتل حوالي 321 شخصًا وجرح ما يزيد عن 500 آخرين في سلسلة تفجيراتٍ طالت كنائس وفنادق في 3 مُدن سريلانكيَّة بِالتزامن مع احتفالات عيد الفُصح.

المصدر / فلسطين أون لاين